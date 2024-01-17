Дом по реновации планируется построить в Хорошёво-Мневниках

В столице продолжается реализация программы реновации

Подготовлена градостроительная документация для строительства дома по программе реновации в Хорошёво-Мневниках на северо-западе столицы. Об этом в среду, 17 января, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Дом площадью около 54,3 тысяч квадратных метров разместят по адресу: проспект Маршала Жукова, земельный участок 6. Уже выпущен Градостроительный план земельного участка.

Дом на участке площадью 1,6 гектара будет построен по индивидуальному проекту с учетом современных требований к комфорту и качеству жилья. Программа реновации по-прежнему остается одной из приоритетных для развития города и улучшения условий жизни граждан. Территорию вокруг дома благоустроят, организуют игровые площадки и места для отдыха.

Москва является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства. За последние пять лет объем строительства и ввода жилья увеличился вдвое – с 3 миллионов квадратных метров до 5–7 миллионов квадратных метров в год. В 2023 году было возведено порядка 6,9 млн кв.м жилья.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал, что в 2023 году в 19 районах Москвы, где находятся 304 расселяемых дома, завершился первый этап программы реновации. Всего отпраздновали новоселье или находятся в процессе оформления документов участники программы в 41 районе города.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в планах на 2024 год при продолжении реализации программы реновации — ввести более 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья и начать переселение более 50 тысяч жителей домов. При этом через три-четыре года переселять будут уже порядка 80 тысяч человек ежегодно.

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