Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Государство поддерживает бизнес

Известный ресторатор Антон Пинский поддержал решение действующего президента Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года.

Пинский стал очевидцем тех разительных перемен, произошедших в стране с 90-х годов до наших дней.

"Сегодня "русский" звучит гордо, даже несмотря на все то санкционное давление, которое сейчас есть и определенный нарратив за рубежом", - сообщил он в беседе с агентством "Москва".

Государство оказало помощь бизнесу во время пандемии, не забывает о нем и сейчас, рассказал Пинский.

"Принятые своевременно поправки о так называемом параллельном импорте, которые тоже нам помогли избежать перебоев с теми или иными продуктами", – добавил ресторатор.

Выборы президента России состоятся весной 2024 года. Голосование пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта, впервые в российской истории. Путин примет участие в выборах в пятый раз, в этом году он идет как самовыдвиженец.

В избирательный штаб кандидата Путина поступило уже более 2,5 миллиона подписей в его поддержку.

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