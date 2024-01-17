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Песков рассказал, как идет работа над амнистией женщин

12:30
  • среда
  • 17 января 2024

Такое поручение в конце 2023 года дал президент

Вопрос амнистии ряда категорий осужденных женщин остается на повестке дня. Об этом в среду, 17 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что российский лидер Владимир Путин уже дал необходимые поручения.

В настоящее время прорабатываются методы и изыскиваются юридические формы будущей амнистии, цитирует Пескова РИА Новости.

Тема амнистии обсуждалась 4 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, в котором по видеосвязи принимал участие президент России Владимир Путин. Член СПЧ Ева Меркачева попросила помиловать осужденных женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, если при этом нет потерпевших или те не против их освобождения.

Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников отмечал, что в проекте амнистии "не должно быть тяжких и особо тяжких статей", при этом важно учитывать и ряд других факторов.

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