Путин затребовал предложения по адаптации детей мигрантов

Президент дал соответствующее поручение

Компетентным органам надлежит разработать предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Эта инициатива направлена на создание комфортных условий для получения образования детьми иностранных граждан, временно или постоянно проживающих на территории России.

Представить предложения предписывается не позднее 1 июля, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что мигранты, которых в нашей стране уже 10 миллионов человек, обязаны уважать и исполнять российские законы. Глава государства заявил о необходимости создать специальный орган по работе с мигрантами. В Кремле при этом отметили сбалансированность позиции президента по данной теме.

В свою очередь, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявлял, что мигрантов, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно "безапелляционно удалять" с территории России, а правовые статусы, позволяющие им находиться в нашей стране, — аннулировать.

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