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Путин затребовал предложения по адаптации детей мигрантов

12:38
  • среда
  • 17 января 2024

Президент дал соответствующее поручение

Компетентным органам надлежит разработать предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
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Эта инициатива направлена на создание комфортных условий для получения образования детьми иностранных граждан, временно или постоянно проживающих на территории России.

Представить предложения предписывается не позднее 1 июля, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что мигранты, которых в нашей стране уже 10 миллионов человек, обязаны уважать и исполнять российские законы. Глава государства заявил о необходимости создать специальный орган по работе с мигрантами. В Кремле при этом отметили сбалансированность позиции президента по данной теме.

В свою очередь, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявлял, что мигрантов, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно "безапелляционно удалять" с территории России, а правовые статусы, позволяющие им находиться в нашей стране, — аннулировать.

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