МИД России удивился просьбе Британии по Скрипалям

Предложение Лондона вызывает недоумение, отметили в Москве

Просьба Великобритании сохранить дело Скрипалей в повестке дня Совбеза ООН вызывает недоумение.

Об этом в среду, 17 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Лондон уже на протяжении шести лет уклоняется от предметного диалога с Москвой для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Захарова напомнила, что тема Скрипалей стоит в перечне вопросов, которыми Совбез ООН не занимался ни на одном из заседаний за последние три года.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон сразу же бездоказательно обвинил Россию в совершении преступления. Исполнителями покушения якобы стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения и домыслы категорически отрицает.

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