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Песков раскрыл детали беседы Путина с главой МИД КНДР

12:39
  • среда
  • 17 января 2024

Москва нацелена развивать отношения в "чувствительных областях"

В Кремле рассказали о теме переговоров президента России Владимира Путина с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
Путин встретился с главами МИД России и КНДР

Стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове и международную повестку, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пхеньян является важным партером Москвы. Россия намерена развивать отношения во всех областях, "включая и чувствительные", передает РИА Новости.

Встреча Путина с северокорейским министром и Цой Сон Хи и главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым прошла накануне в Кремле. Главы МИД проинформировали президента о достигнутых договоренностях.

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