Кремль анонсировал кандидатское мероприятие Владимира Путина

Президент встретится с сопредседателями своего штаба

Во второй половине дня состоится кандидатское мероприятие Владимира Путина в рамках его участия в президентских выборах. Об этом в среду, 17 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, российский лидер встретится и с волонтерами, и с сопредседателями своего штаба.

Также на среду запланировано совещание с кабмином, на нем будут обсуждать два профильных вопроса, цитирует Пескова "Интерфакс".

Сегодня Путин будет проговаривать с правительством те темы, которые поднимали жители Анадыря и бизнес Хабаровска на беседах с ним, которые состоялись неделей ранее. В плане формулировки поручений будут подниматься конкретные вопросы, которые затрагивались, и будут доклады курирующих данные темы министров и вице-премьеров.

Ранее в Центральной избирательной комиссии рассказали, что в президентскую кампанию включились 11 кандидатов. Восемь из них представляют политические партии. Трое идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, в их числе — действующий глава государства Владимир Путин.

По состоянию на 17 января поступило более 2,5 миллиона подписей в поддержку Владимира Путина. При этом российские регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы.

Выборы президента России будут впервые в истории проводиться три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.

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