ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль анонсировал кандидатское мероприятие Владимира Путина

13:05
  • среда
  • 17 января 2024

Президент встретится с сопредседателями своего штаба

Во второй половине дня состоится кандидатское мероприятие Владимира Путина в рамках его участия в президентских выборах. Об этом в среду, 17 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах
Народный артист Евгений Герасимов поддержал решение президента участвовать в выборах
Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Как отметил спикер Кремля, российский лидер встретится и с волонтерами, и с сопредседателями своего штаба.

Также на среду запланировано совещание с кабмином, на нем будут обсуждать два профильных вопроса, цитирует Пескова "Интерфакс".

Сегодня Путин будет проговаривать с правительством те темы, которые поднимали жители Анадыря и бизнес Хабаровска на беседах с ним, которые состоялись неделей ранее. В плане формулировки поручений будут подниматься конкретные вопросы, которые затрагивались, и будут доклады курирующих данные темы министров и вице-премьеров.

Ранее в Центральной избирательной комиссии рассказали, что в президентскую кампанию включились 11 кандидатов. Восемь из них представляют политические партии. Трое идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, в их числе — действующий глава государства Владимир Путин.

По состоянию на 17 января поступило более 2,5 миллиона подписей в поддержку Владимира Путина. При этом российские регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы.

Выборы президента России будут впервые в истории проводиться три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.