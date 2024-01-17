ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав опроверг дефицит лекарств от повторного инфаркта

13:21
  • среда
  • 17 января 2024

Сокращение поставок из США не скажется на россиянах

Препарату эффиент американской компании Eli Lilly, предназначающемуся для лечения повторного инфаркта, есть замена на российском рынке, поэтому сокращение поставок данного лекарства ничем не грозит россиянам. Такое заявление сделал в среду, 17 января, главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Чазова Сергей Бойцов.
Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что в России отмечается "снижение объемов выпуска в гражданский оборот" эффиента (прасугрел).

Бойцов подчеркнул, что пресловутый препарат не является уникальным — в России есть и другие аналогичные лекарства, которые обеспечивают необходимый уровень эффективности и безопасности, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин призвал нарастить в России производство препаратов из плазмы крови. Речь идет о жизненно важных российских лекарствах для онкологических больных и пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Мэр столицы Сергей Собянин подчеркивал, что Москва способна обеспечить лекарственную безопасность и независимость от импортных поставок всю Россию. Город возродил фармацевтическую промышленность, которая в ближайшие годы выйдет на одно из лидирующих мест в стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.