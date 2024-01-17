Минздрав опроверг дефицит лекарств от повторного инфаркта

Сокращение поставок из США не скажется на россиянах

Препарату эффиент американской компании Eli Lilly, предназначающемуся для лечения повторного инфаркта, есть замена на российском рынке, поэтому сокращение поставок данного лекарства ничем не грозит россиянам. Такое заявление сделал в среду, 17 января, главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Чазова Сергей Бойцов.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что в России отмечается "снижение объемов выпуска в гражданский оборот" эффиента (прасугрел).

Бойцов подчеркнул, что пресловутый препарат не является уникальным — в России есть и другие аналогичные лекарства, которые обеспечивают необходимый уровень эффективности и безопасности, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин призвал нарастить в России производство препаратов из плазмы крови. Речь идет о жизненно важных российских лекарствах для онкологических больных и пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Мэр столицы Сергей Собянин подчеркивал, что Москва способна обеспечить лекарственную безопасность и независимость от импортных поставок всю Россию. Город возродил фармацевтическую промышленность, которая в ближайшие годы выйдет на одно из лидирующих мест в стране.

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