Стали известны подробности пожара на заводе в Шахтах

ПВО в это время не работало

В Ростовской области загорелся цел по производству наполнителей для матрасов и подушек

ЧП произошло на заводе "Авангард" на шестом этаже. Площадь пожара в настоящий момент составляет 360 квадратных метров, огонь локализован.

Пострадали девять человек, передает ТАСС. Одному оказана медпомощь на месте, три человека получили ожоги, еще пять - травмы различной степени.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, пожар не связан с попаданием беспилотника. По данным военных, ПВО в это время не работало.

"В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается", - написал он в своем telegram-канал.

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