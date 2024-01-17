Собянин осмотрел ход строительства пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки

Несущая конструкция по центру станет оригинальным дизайнерским решением

Снаружи - это пока синий тепловой тоннель, который протянулся через Водоотводный канал от Крымской набережной до острова Балчуг в центре столицы. За технологическим укрытием - первые пешеходы. Это строители, которые заканчивают благоустройство, в том числе укладку гранитной плитки.

Для строительства этого сооружения не пришлось перекрывать пешеходные зоны и останавливать речной транспорт - мост появился здесь словно по волшебству всего за несколько часов. Единое пролетное строение длиной более 50 метров и весом 235 тонн доставили к острову на барже, развернули на 90 градусов и установили на опоры.

"Сама процедура разворота была достаточно простая, а вот отсоединить мост от баржи и поставить на опоры - здесь были определенные сложности. Мост готов примерно на 80 процентов, смонтированы все несущие конструкции, полностью возведены опоры. Сейчас здесь отделка, благоустройство, необходимо смонтировать электрические сети", - рассказал Павел Звирь, главный инженер строительной компании.

Чтобы встроить мост в существующую городскую инфраструктуру, строителям предстоит переложить многоуровневую систему инженерных коммуникаций. Ход работ в среду осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы активно продолжаем работать над пешеходными пространствами города. Здесь вот происходит интеграция двух больших пешеходных пространств: начиная от Воробьевых гор, Парка Горького с выходом на стрелку Балчуга - острова Балчуг. И с выходом уже до Храма Христа Спасителя. Более того, у набережной острова Балчуг у нас есть планы продлить набережную и сделать переход под Малым каменным мостом - соединить Болотную площадь, Болотную набережную. Таким образом, это будет огромное пространство: от Болотной до великолепного памятника Петра Первого на стрелке, дальше Крымская набережная, Пушкинская набережная и до Воробьевой набережной. Это в целом около 17-18 километров пешеходных пространств, которые, конечно, будут востребованы москвичами и гостями столицы", - отметил глава города.

Мост выполнен в виде изогнутой металлической балки. Несущая конструкция по центру не только разделит встречные потоки пешеходов и велосипедистов, но и станет оригинальным дизайнерским решением - здесь появится длинная скамейка для того, чтобы отдохнуть и полюбоваться видами.

Пройтись по новому пешеходному маршруту от Воробьевых гор до Дома культуры "ГЭС-2" можно будет уже в этом году.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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