Круговорот любви в природе: жительница Подмосковья помогает животным с трагической судьбой

У Татьяны Роговой нашли приют собаки, кошки, лошади и даже ослица

Очередная спасательная операция - большую брошенную собаку заметили в одном из поселков Шатурского района. И ни у кого не возникло вопроса, кто может пса спасти. Только Татьяна. Она помогла уже многим животным. У нее 19 собак, столько же кошек. Со своей тяжелой историей. Брошенные, забытые, преданные. Василису Татьяна забрала из ветклиники - предыдущий хозяин решил ее усыпить. Кот Марс был найден на улице с перебитыми задними лапами, черепно-мозговой травмой, воспалением легких. Думали, что не выживет. Но вылечили. Симпатичного Тотошу и всю его собачью семью просто оставили на дачном участке. Сейчас он в приятной компании - в одном вольере с Пушей.

"Пуша была найдена десять лет назад в Москве, в пластиковой переноске в Печатниках, зимой. Она примерзла к этой самой пластиковой переноске, и мы ее еще потом, когда забрали, часа полтора оттаивали", - рассказывает Татьяна.

Но здесь не только спасенные коты и собаки. Лошадь по имени Вишня - настоящая актриса.

"Вишня приехала к нам из Курской области, практически с границы с Украиной, там были сложные ситуации у хозяев, прямо очень сложные ситуации, и лошадку вот пришлось оттуда фактически эвакуировать. Очень умная лошадь! Очень любит детей", - продолжает Татьяна.

Зефирку выкупили с бойни - у нее была черепно-мозговая травма. Ослицу Дудочку лечили долго - не могла ходить. Татьяне помогают волонтеры, ветеринары. Часть животных удается отдать в добрые руки. Но требующие помощи коты и собаки появляются гораздо быстрее, чем их забирают, отмечает Татьяна. А есть и такие, что уходить из ее дома просто не готовы. Один из котов у нового хозяина почти две недели отказывался есть - пришлось вернуть обратно. Все животные требуют внимания, заботы и любви. Но они и сами как никто другой готовы ее отдавать.

"Я думаю, что животные способны лечить, это многократно уже доказано - и кошки лечат, и собаки лечат, и лошади лечат, особенно, если животное находится в любви и заботе, и особенно те животные, которые прошли большой путь и понимают, что такое ценность жизни", - добавляет Татьяна.

Анастасия эффект от общения с животными ощутила на себе. Она оказалась в тяжелой ситуации - после развода муж забрал сына. Долгие суды, тяжелая депрессия. Когда стала приходить к Татьяне, помогать и ухаживать за ее подопечными, удалось восстановить душевное равновесие. А потом и вернуть сына.

"Да, действительно, мне это очень сильно помогло, потому что животные чувствуют людей. Проводя с ними время, ты отвлекаешься, отвлекаешься вообще от всего, всех своих проблем", - говорит Анастасия.

Так и получается круговорот любви в природе.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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