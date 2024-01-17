Снимают яркие гирлянды и огромные игрушки, разбирают елки, демонтируют плакаты и зимние арт-объекты

В Москве начали убирать праздничные украшения, но атмосфера волшебства столицу не покинет.

Снимают яркие гирлянды и огромные игрушки, разбирают елки, демонтируют плакаты и зимние арт-объекты. Все тщательно осмотрят, если нужно - отчистят, а затем отправят на склад до декабря. Особое внимание - к светящимся элементам: они - хотя и светодиодные - все же требуют ухода. Однако и без Дедов Морозов, Снегурочек и снеговиков Москва по-прежнему будет сверкать.

"Световой декор, иллюминации продолжат радовать жителей города и гостей столицы вплоть до весны. В зимнее время световой день достаточно короткий, а ярко украшенные улицы позволяют наслаждаться праздничным городом, создают особую атмосферу и настроение", - отметил Андрей Белокуров, начальник отдела внешних коммуникаций и СМИ АО "ОЭК".

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