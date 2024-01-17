Кандидаты в президенты ведут активную работу в регионах

Агитация на государственных теле- и радиоканалах начнется 17 февраля

По всей стране собрано более двух с половиной миллионов подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщили сегодня в его предвыборном штабе. И несмотря на такой внушительный результат, регионы продолжают отправлять документы.

Агитация кандидатов в президенты на государственных теле- и радиоканалах начнется 17 февраля и продлится до ноля часов по местному времени 15 марта. Об этом сообщили на заседании Центризбиркома. Также среди 11 претендентов на пост главы государства определен порядок жеребьёвки для распределению бесплатного эфирного времени. Кроме того, члены ЦИК обсудили меры по борьбе с распространением ложной информации о ходе кампании и предстоящих выборах.

"Все наши, давайте откровенно скажу, враги, те, кто настроен на то, чтобы снести выборы, как они сейчас интенсивно работают, сколько наемников Госдепа и прочих организаций, которые назначили нас врагом и практически воюют против нас на всех фронтах, включая информационный, включая наемников за денежки, сейчас создают Telegram-каналы, разного рода боты, которые распространяют заведомо ложную информацию или вводят наших избирателей в заблуждение, создавая широкий негативный фон, фон недоверия к выборам в России", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Кандидаты в президенты продолжают активную работу в регионах. Так, представитель КПРФ Николай Харитонов пообщался сегодня со студентами Университета путей сообщения в Хабаровске. В ходе встречи политик озвучил свою программу развития Дальнего Востока.

"Задача не ослабевать, а ускорять темпы социально-экономического развития, президент говорил - выше среднероссийского необходимо, чтобы все показатели были - и детства и материнства, строительства, жилья", - отметил он.

В Москве, Санкт-Петербурге, Томске и Ростове-на-Дону открылись общественные штабы в поддержку Владислава Даванкова на выборах президента России. Кандидат от партии "Новые люди" и его команда рассказали о работе с обращениями избирателей: "На сегодняшний день мы получили уже три тысячи обращений именно в наших штабах. Работают люди в регионах. Где-то это простые бытовые проблемы, а где-то предложения по тому, как, например, реформировать наше ЖКХ, здравоохранение".

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий дал старт масштабной акции "Всероссийский опрос". Агитационные автобусы партии посетят не только крупные города, но и самые отдаленные уголки нашей страны, в которых активисты узнают об актуальных проблемах и предложениях россиян.

"Каждый автобус - это мобильная приемная. Люди идут со своими заботами, люди идут со своими задачами. Люди идут вступать партию, на которую могут положиться в абсолютно любом, сколь угодно сложном и нестандартном вопросе", - заметил Слуцкий.

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