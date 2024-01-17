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Литва не поверила в риск нападения России на западные страны

13:31
  • среда
  • 17 января 2024

Германские СМИ ранее опубликовали материал такого содержания

Министерство обороны Литвы не усматривает в настоящее время перспектив нападения России на западные страны. Об этом в среду, 17 января, пишет Delfi.

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В ведомстве убеждены, что "пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях".

Однако Литва предупреждает, что российская сторона сохраняет значимые мощности и их постоянно пополняет у линии фронта на Украине.

Ранее руководитель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что история об угрозе войны с Россией необходима для олигархических элит Германии, чтобы бороться с социальным недовольством.

При этом Варшава потребовала мобилизации ресурсов всего свободного мира ради оказания дальнейшей поддержки Украины в противостоянии с Россией. По словам нового премьер-министра Польши Дональда Туска, странам ЕС необходимо готовиться к существенному увеличению расходов на оборону.

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