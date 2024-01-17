ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали усиление морозов в выходные

14:03
  • среда
  • 17 января 2024

Температура снизится после достаточно теплой рабочей недели

Погода в предстоящие выходные, 20 и 21 января, в Москве будет холодной, мороз усилится. Об этом рассказала специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
На федеральных трассах ограничивают движение транспорта из-за непогоды

Как уточнила эксперт, ночью в субботу столбики термометров будут показывать в пределах минус 8-10 градусов в Москве, по области – до минус 12 градусов. Максимальная дневная температура будет такой же.

В ночь на воскресенье в Москве уже минус 13-18 градусов, дневная температура — минус 7-12 градусов.

При этом почти весь уикенд в столичном регионе будет идти небольшой снег, цитирует Позднякову РИА Новости.

Минувшие выходные в Центральной России выдались очень морозными — в ночь на субботу температура опускалась до минус 32 градусов. И это при том, что еще за пару дней до этого в столице было около нуля. Атмосферные качели продолжаются в Москве с декабря, при этом морозная солнечная погода сменяется потеплением с обильными осадками.

Высота снежного покрова из-за сильных снегопадов достигла 30 сантиметров. Это на 10 сантиметров превышает климатическую норму. Водителей просят избегать резких маневров на дорогах, соблюдать дистанцию и не мешать снегоуборочной технике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мороз в Москве
Мороз в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.