Москвичам пообещали усиление морозов в выходные

Температура снизится после достаточно теплой рабочей недели

Погода в предстоящие выходные, 20 и 21 января, в Москве будет холодной, мороз усилится. Об этом рассказала специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Как уточнила эксперт, ночью в субботу столбики термометров будут показывать в пределах минус 8-10 градусов в Москве, по области – до минус 12 градусов. Максимальная дневная температура будет такой же.

В ночь на воскресенье в Москве уже минус 13-18 градусов, дневная температура — минус 7-12 градусов.

При этом почти весь уикенд в столичном регионе будет идти небольшой снег, цитирует Позднякову РИА Новости.

Минувшие выходные в Центральной России выдались очень морозными — в ночь на субботу температура опускалась до минус 32 градусов. И это при том, что еще за пару дней до этого в столице было около нуля. Атмосферные качели продолжаются в Москве с декабря, при этом морозная солнечная погода сменяется потеплением с обильными осадками.

Высота снежного покрова из-за сильных снегопадов достигла 30 сантиметров. Это на 10 сантиметров превышает климатическую норму. Водителей просят избегать резких маневров на дорогах, соблюдать дистанцию и не мешать снегоуборочной технике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"