Снежный храм ушел под воду накануне Крещения

Пострадавших нет

В Челябинской области возведенный на озере Тургояк храм из снега ушел под воду.

17 января купель должен был освятить митрополит, но ночью сооружение "ушло под лед".

"Никто из строителей или работников базы "Форелька", по инициативе владельцев которой и возводилось часовня, не пострадал", - говорится в сообщении пресс-службы Челябинской епархии.

Причины произошедшего выясняются. По словам челябинской митрополии, храм мог уйти под лед из-за технических нарушений: обычно сначала вырезали прорубь, а потом строили часовню, но в этом году сделали наоборот.

Храм на озере Тургояк возводят ежегодно к Крещению. Это копия храма апостолов Петра и Павла, который стоял в Миассе до революции.

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