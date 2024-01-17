Минобороны рассказало о новых успехах в ходе спецоперации

Ракетные войска и артиллерия, а также ударные БПЛА группировок войск (сил) ВС России за последние 24 часа ликвидированы база горючего для военной техники украинской армии и три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ. Об этом в среду, 17 января, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что наряду с этим уничтожены радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Неприятель понес потери в живой силе и в военной технике в 119 районах ведения боевых действий, отмечается в Telegram-канале Минобороны России.

Ранее сообщалось, что группировка войск "Запад" отразила шесть контратак противника. Среди уничтоженной вражеской техники — два немецких танка "Леопард-2". На краснолиманском участке ударно отработали "Солнцепеки". Ликвидированы шесть опорников националистов.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что вместо того, чтобы решать военные задачи, ВСУ наносят неизбирательные удары системами залпового огня по гражданским объектам. Они пытаются отвлечь свое население и спонсоров от провала украинского контрнаступления, подчеркнул политик.

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