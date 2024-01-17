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Блинкен посетовал на огромные ресурсы России для ведения СВО

14:44
  • среда
  • 17 января 2024

Политик рассказал об этом на форуме в Давосе

Россия действительно обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает в свою специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделал в среду, 17 января, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

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Американский политик заявил, что текущий российско-украинский конфликт — это "яростный бой", причем ближе к концу 2023 года Киев оказался в сложном положении.

Блинкен также отметил, что в настоящее время не усматривает перспектив возобновления мирных переговоров по Украине между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если Запад прекратит помогать Киеву оружием и военной техникой, украинских солдат вооружат лопатами. В ответ член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предложил, что "пусть Кулеба возьмет лопату и сам пойдет на фронт".

Украинский посол в Турции Василий Боднар заявлял, что из-за того, что международные СМИ "обратили свое внимание" на обострение ситуации на Ближнем Востоке, некоторые решили, что "война на Украине закончилась", однако это не так.

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