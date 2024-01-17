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Пакистан отозвал посла из Ирана в ответ на ракетный удар

14:57
  • среда
  • 17 января 2024

Все визиты на высоком уровне приостановлены

Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана после ракетных ударов.

В пакистанском министерстве иностранных дел заявили, что произошедшая атака – это нарушение суверенитета страны.

"Мы проинформировали их, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана", - говорится в сообщении МИД.

Все визиты на высоком уровне между Ираном и Пакистаном приостановлены на ближайшие дни, отметили в МИД.

Накануне Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) ударил баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в пакистанской провинции Белуджистан.

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