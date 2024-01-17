Пакистан отозвал посла из Ирана в ответ на ракетный удар

Все визиты на высоком уровне приостановлены
Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана после ракетных ударов.
В пакистанском министерстве иностранных дел заявили, что произошедшая атака – это нарушение суверенитета страны.
"Мы проинформировали их, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана", - говорится в сообщении МИД.
Все визиты на высоком уровне между Ираном и Пакистаном приостановлены на ближайшие дни, отметили в МИД.
Накануне Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) ударил баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в пакистанской провинции Белуджистан.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"