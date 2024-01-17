Армия России заняла вторую строчку в рейтинге 145 сильнейших армий мира

В пятерке сильнейших – ВС США, Китая, Индии и Южной Кореи

Российскую армию поместили на вторую строчку рейтинга Global Firepower Index 2024. Эксперты оценили мощь 145 сильнейших армий мира.

Создатели рейтинга Global Firepower утверждают, что учитывали более 60 факторов, в том числе финансовые показатели и географическое расположение государств. По их версии, возглавляет список армия США с индексом боевой мощи 0,0699. Индекс ВС России - 0,0702.

Места с третьего по пятое в рейтинге заняли вооруженные силы Китая, Индии и Южной Кореи. Военные эксперты также отмечают: если ситуация для ВСУ ухудшится, то войска НАТО могут оказаться на Украине. В то же время, подчеркивается, что альянс не может противостоять России - Запад за два года украинского конфликта так и не смог выработать разумную стратегию.

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