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Путин: Ввод жилья в России достиг рекордных показателей

17:57
  • среда
  • 17 января 2024

Более 110 млн квадратных метров

В минувшем году в России было введено рекордное количество жилья - более 110 миллионов квадратных метров. Об этом сегодня сообщил Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.
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Основной темой совещания стали вопросы, поднятые во время общения российского лидера с жителями Чукотки и бизнесменами Дальневосточного федерального округа во время его недавней поездки в регион. Речь шла о дополнительных льготах для многодетных семей, привлечении кадров, улучшении транспортной доступности, развитии туризма и приграничной торговли.

"По поводу поездки на Дальний Восток, вы знаете, что много было вопросов, которые люди задавали и мы так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали", - отметил Путин.

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