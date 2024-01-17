ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Снежный циклон из Поволжья движется в сторону Москвы

18:10
  • среда
  • 17 января 2024

Ожидаются метели

На Москву надвигается мощный снежный циклон. В ближайшие сутки сугробы в столице вырастут до полуметра. Это тот самый атмосферный фронт, который принес сильные метели в Поволжье и устроил транспортный коллапс в Татарстане: из-за непогоды в столице республики нарушено авиасообщение, частично даже пришлось перекрывать трассу М-12 "Восток".

Заметает еще Чувашию, Башкирию. Опасным испытанием эта ночь обернулась для водителей в Ульяновской области. Из-за метели пришлось полностью перекрыть дорогу на Казань.

А вот в Свердловской области нашлись те, кто решил на зимней дороге пощекотать нервы. Отец-экстремал привязал к своей машине снегокат, управлять которым посадил ребёнка. Этим случаем уже заинтересовались в ГИБДД.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.