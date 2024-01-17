Снежный циклон из Поволжья движется в сторону Москвы

Ожидаются метели

На Москву надвигается мощный снежный циклон. В ближайшие сутки сугробы в столице вырастут до полуметра. Это тот самый атмосферный фронт, который принес сильные метели в Поволжье и устроил транспортный коллапс в Татарстане: из-за непогоды в столице республики нарушено авиасообщение, частично даже пришлось перекрывать трассу М-12 "Восток".

Заметает еще Чувашию, Башкирию. Опасным испытанием эта ночь обернулась для водителей в Ульяновской области. Из-за метели пришлось полностью перекрыть дорогу на Казань.

А вот в Свердловской области нашлись те, кто решил на зимней дороге пощекотать нервы. Отец-экстремал привязал к своей машине снегокат, управлять которым посадил ребёнка. Этим случаем уже заинтересовались в ГИБДД.

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