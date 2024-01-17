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МИД России оценил решение Польши разместить у себя военных из Германии

15:24
  • среда
  • 17 января 2024

Варшава подтвердила, что готова к такому сценарию

Заявления польского руководства о готовности разместить дополнительные военные подразделения Германии на территории страны являются элементом глобального русофобского курса. Об этом рассказала в среду, 17 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Учитывая стремление польских властей повысить напряженность в Европе, без реакции Москвы этот шаг Варшавы не останется, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна отмечал, что "если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", имея в виду возможность размещения военных бундесвера на польской земле.

При этом руководитель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что история об угрозе войны с Россией необходима для олигархических элит Германии, чтобы бороться с социальным недовольством.

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