Премьер Эстонии объяснила отказ сносить "Бронзового солдата"

Трогать памятник не будут, пообещала политик

Правительство Эстонии не планирует заниматься демонтажом или переносом памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат". Такое обещание дала в среду, 17 января, эстонский премьер-министр Кая Каллас.

Комментируя голосование в парламенте против сноса памятника, политик объяснила это тем, что "мы не хотим создавать новые гражданские беспорядки или напряженность в нашем обществе", сообщает РИА Новости.

Жители страны, для которых русский язык является родным, которые живут здесь, в Эстонии, тоже являются частью нашей общины, частью нашего общества. Хорошо, если мы сможем избежать напряженности.

Тем временем знаменитый памятник советскому воину-освободителю "Алеша" может исчезнуть из болгарского Пловдива. Монумент, который стал одним из символов города, предлагают демонтировать до конца года.

17 января массовая акция в защиту памятника "Алеша" прошла перед зданием городского совета в Пловдиве. Свыше 300 человек с плакатами "Руки прочь от Алеши", "Нет фашизму" собрались на этот протест.

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