Путин рассказал, на сколько выросли зарплаты россиян в 2023 году

Президент обсудил экономическую ситуацию с кабмином

Зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. Об этом в среду, 17 января, рассказал в ходе совещания с правительством российский лидер Владимир Путин.

Как заявил Путин, "это неплохо, но, имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим".

Глава государства отметил, что обсуждал ситуацию в национальной экономике с главой кабмина Михаилом Мишустиным накануне поздно вечером. По словам Путина, ВВП России по итогам 2023 года при уточнении может оказаться выше 3,5%.

При этом уровень инфляции в стране составляет 7,4%, но президент выразил надежду на то, что удастся сократить данный показатель, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия полностью выполняет свои обязательства перед гражданами, даже несмотря на рост расходов на оборону. По словам российского лидера, "можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше, но то, что государство обещает публично, то исполняется".

При этом в сентябре президент рассказывал, что доходы граждан России постепенно увеличиваются, но все еще остаются достаточно скромными. В Кремле подчеркивали, что социальные обязательства государства перед гражданами остаются приоритетом главы государства.

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