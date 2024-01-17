Генерал ВСУ признал успехи ВС России на купянском направлении

Российские войска создают угрозы и на других участках

ВС России располагают необходимыми ресурсами и активно прощупывают украинскую оборону. Благодаря активной работе артиллерии и огромному количеству дронов российские войска достигают тактических успехов, признал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

Генерал отметил продвижение ВС России на купянском направлении. По словам Кривоноса, при необходимости они могут получить контроль над железнодорожным узлом. Он подчеркнул, что Купянск — это мощная железнодорожная станция, захват которой позволит российским войскам перебрасывать силы и средства вдоль всего фронта, передает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

Эксперт отметил, что не стоит забывать об угрозе и на других направлениях. ВС России научились быстро перекидывать подразделения с одного участка на другой. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки отразили атаку штурмовиков ВСУ на купянском направлении. Потери противника составили около 30 солдат.

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