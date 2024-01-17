ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генерал ВСУ признал успехи ВС России на купянском направлении

15:46
  • среда
  • 17 января 2024

Российские войска создают угрозы и на других участках

ВС России располагают необходимыми ресурсами и активно прощупывают украинскую оборону. Благодаря активной работе артиллерии и огромному количеству дронов российские войска достигают тактических успехов, признал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

Ночной удар российских "Градов" уничтожил позиции ВСУ под Купянском
ВСУ потеряли более 200 боевиков под Купянском и Красным Лиманом

Генерал отметил продвижение ВС России на купянском направлении. По словам Кривоноса, при необходимости они могут получить контроль над железнодорожным узлом. Он подчеркнул, что Купянск — это мощная железнодорожная станция, захват которой позволит российским войскам перебрасывать силы и средства вдоль всего фронта, передает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

Эксперт отметил, что не стоит забывать об угрозе и на других направлениях. ВС России научились быстро перекидывать подразделения с одного участка на другой. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки отразили атаку штурмовиков ВСУ на купянском направлении. Потери противника составили около 30 солдат.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
Танк ВС России
Танк ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.