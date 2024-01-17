Опубликован список мест для Крещенских купаний в Москве

Организовано 46 специализированных площадок

Традиционные Крещенские купания пройдут в столице 18-19 января 2024 года. В рамках подготовки к мероприятиям организовано 46 специализированных площадок с соблюдением всех установленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Площадки оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Рядом с площадками расположены пункты питания, парковки. В местах организации Крещенских купаний будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.

Список мест для купания:

САО

Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, дома 6–8);

акватория Химкинского водохранилища, на противоположном берегу от поисково-спасательной станции "Левобережная" (Прибрежный проезд, дома 1–7).

СВАО

Дворцовый пруд (1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1).

ВАО

Озеро Святое (улица Оранжерейная, дом 18);

Терлецкие пруды (Свободный проспект, дом 2);

купель "Вернисаж в Измайлове" (Измайловское шоссе, дом 73ж);

Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) в парке "Сокольники";

озеро Белое (улица Заозерная, дома 2–6).

ЮАО

Верхний Царицынский пруд (Дольская улица, дом 1);

пруд Бекет (Загородное шоссе, владение 2);

Борисовские пруды (улица Борисовские Пруды, владение 2).

ЮЗАО

Пруд Зеленка (Нахимовский проспект, владение 8);

Большой Воронцовский пруд (улица Воронцовские Пруды, дом 3);

зона отдыха "Тропарево" (улица Академика Виноградова, дом 12);

Верхний Черневский пруд (Черневская улица, строение 1);

пруд № 4 на территории санатория "Узкое" Российской академии наук (Профсоюзная улица, дом 123б).

СЗАО

Ландшафтный парк "Митино" (улица Барышиха, владение 4);

каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4) в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" (Иваньковское шоссе, дом 3);

парк "Северное Тушино" (улица Свободы, дом 56);

Строгинская пойма (улица Твардовского, владение 16, корпус 3);

Кировская пойма (напротив дома 2 на улице Исаковского);

Малое Бездонное озеро (Таманская улица, дом 91);

Карамышевская набережная, дома 13–15;

яхт-порт "Алые паруса" (Авиационная улица, дом 79, корпус 1);

пруд за храмом Рождества Христова в селе Рождествено (Муравская улица).

ЗАО

Филевская пойма (Филевский бульвар, дом 21);

Большая Филевская улица, дом 40а (парк "Фили");

Москва-река в поселке Рублево (улица Василия Ботылева, дом 41);

Мещерский пруд (Воскресенская улица, дом 3а).

СЗАО

Ландшафтный парк "Митино" (улица Барышиха, владение 4);

каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4) в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" (Иваньковское шоссе, дом 3);

парк "Северное Тушино" (улица Свободы, дом 56);

Строгинская пойма (улица Твардовского, владение 16, корпус 3);

Кировская пойма (напротив дома 2 на улице Исаковского);

Малое Бездонное озеро (Таманская улица, дом 91);

Карамышевская набережная, дома 13–15;

яхт-порт "Алые паруса" (Авиационная улица, дом 79, корпус 1);

пруд за храмом Рождества Христова в селе Рождествено (Муравская улица).

ЗелАО

Зона отдыха "Черное озеро";

зона отдыха "Школьное озеро".

ТиНАО

Купель на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы (поселение Вороновское, село Покровское, дом 11);

купель храма Воскресения Христова (поселок Воскресенское, дом 11а);

святой источник блаженной Ксении Петербургской (поселение Десеновское, вблизи деревни Евсеево);

территория храма Казанской Иконы Божией Матери (поселение Кленовское, деревня Товарищево, дом 9а);

пруд возле часовни Иконы Божией Матери Иверской (поселение Кленовское, деревня Чернецкое);

пруд возле храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех (поселение Краснопахорское, село Былово, дом 82);

храм Спаса Нерукотворного образа (поселение Марушкинское, деревня Большое Свинорье);

пруд напротив храма-часовни Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" (поселение Московский, проектируемый проезд № 389);

средний пруд каскада прудов (поселок Мосрентген, дом 1);

купель в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка);

купель храма Святой Троицы (поселение Роговское, деревня Васюнино, дом 88);

часовня-купель в честь святителя Николая Чудотворца (поселение Филимонковское, деревня Кнутово);

купель вблизи храма Святой Троицы (поселение Щаповское, село Ознобишино);

храм Преображения Господня (поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 22а);

святой источник в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Внуковское, поселок ДСК "Мичуринец", улица Андрея Тарковского, дом 1, рядом с рекой Сетунью).

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