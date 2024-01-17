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Названа предварительная причина аварийной посадки Ми-8 под Брянском

16:38
  • среда
  • 17 января 2024

Пострадавших нет

Причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Брянской области, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Как сообщили в Минобороны России, экипаж не пострадал.

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Детали происшествия привел губернатор Брянской области. Вертолет аварийно сел на участке трассы М3 вблизи Севского района. В результате произошел обрыв высоковольтной линии.

Из-за обрыва проводов четыре района области остались без света. Однако, как написал Богомаз в Telegram, благодаря оперативным действиям энергетиков в двух районах подача электричества восстановлена, еще в двух возобновится в ближайшее время.

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