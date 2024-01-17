Агитация кандидатов в президенты России стартует 17 февраля

Об этом сообщили в ЦИК

С 17 февраля на государственных СМИ начнётся агитация кандидатов в президенты и продлится до нуля часов по местному времени 15 марта. Об этом сообщили на заседании Центризбиркома. Также среди претендентов на пост главы государства определён порядок жеребьёвки для распределения бесплатного эфирного времени. В настоящий момент на пост претендуют 11 человек. В поддержку действующего президента, который идёт как самовыдвиженец, собрано более двух с половиной миллионов подписей. Об этом сообщили в его предвыборном штабе, и работа продолжается. Другие кандидаты в президенты ведут активную работу в регионах, рассказывая о своих программах.

В Центризбиркоме сегодня обозначили период агитации в ходе избирательной кампании. Выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта. Только с 17 февраля кандидатам разрешено публиковать агитматериалы в средствах массовой информации - печатать статьи в газетах, размещать видеоролики на телевидении. Но все другие формы агитации уже разрешены.

"Это листовки, баннеры и прочее - могут распространятся кандидатом, если они предварительно оплачены за счет средств избирательного фонда и представлены до начала распространения в избирательную комиссию. Это законом не запрещено. Единственное – это не касается агитации в СМИ", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Предвыборная гонка уже стартовала и обогнать конкурентов в ЛДПР рассчитывают на агитационных автобусах. Утром они выехали из Москвы в разные регионы страны, а провожал их председатель партии и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий. Цель акции - не только заручиться поддержкой избирателя, но собрать материал для формирования предвыборной программы политика.

"Наши активисты проедут на агитавтобусах более 150 тысяч километров по стране. Каждый автобус представляет собой, это наша традиция, заложенная еще Владимиром Вольфовичем Жириновским, мобильную приемную. Люди идут со своими заботами, люди идут со своими задачами, люди идут вступать в партию. На которую могут положиться в любом сколь угодно нестандартном вопросе", - отметил Леонид Слуцкий.

В самом центре Москвы на Тверской улице открыт штаб общественной поддержки кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова. По видеосвязи команда политика связалась с активистами из других городов. Предвыборные штабы начали работу в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Томске, а их общее количество во всей стране достигло 66. Каждый их них ещё и общественная приемная, куда может прийти каждый житель страны.

"Мы получили уже 3 тысячи предложений и обращений именно в наших штабах. Работают люди и в регионах. Где-то это простые бытовые проблемы. А где-то предложения по тому, как, например, реформировать наше ЖКХ, здравоохранение. Для нас очень ценна эта обратная связь. Это будет обсуждено в штабах экспертными группами и впоследствии включено в программу. Программу мы планируем представить 30 января. Сейчас у меня предстоит много поездок, когда я отдельными блоками обсуждаю нашу программу с людьми", - сообщил Владислав Даванков.

Команда КПРФ во главе с кандидатом в президенты Николаем Харитоновым уже третий день работает в Хабаровском крае. Депутат является председателем комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики и на встречах с людьми представляет свою программу улучшения жизни в регионе. О перспективах малой родины Харитонов говорил со студентами Университета путей и сообщений.

"Не случайно Михаил Ломоносов когда-то сказал, могущество России будет прирастать Сибирью. А мы теперь добавляем - Арктикой, Дальневосточным округом. В моей программе четко указано, она так и называется: поиграли в капитализм - хватит. Так не должно быть, чтобы одни богатели, а вторые беднеют. Поэтому Дальний Восток, Севера, Арктика - это очень важное направление для нашей страны и всячески будем развивать его", - заявил Николай Харитонов.

Действующий глава государства участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Для этого команде Владимира Путина необходимо собрать минимум 300 тысяч подписей избирателей, но план уже перевыполнен в 8 раз. Более 2,5 миллиона граждан страны поддержали решение лидера страны пойти на новый срок. И работа штаба по сбору подписей продолжается.

Кроме того, ещё семь самовыдвиженцев и представителей непарламентских политический партий имеют президентские амбиции - им всем также необходимо собрать подписи. ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов до 10 февраля.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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