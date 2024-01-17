В Берлине оценили последствия отказа от российского газа

Ситуация чрезвычайно сложная, признал министр экономики

Германская экономика оказалась в чрезвычайно сложной ситуации. Причин этому две, сообщил бундестагу министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии "Зеленые" Роберт Хабек.

Хабек напомнил депутатам, что электроснабжение немецкой экономики было выстроено на зависимости от российского топлива – и это позволяло стране конкурировать на рынках. Но после отказа от газа из России цены на энергию выросли, а преимущество утрачено.

Вторая причина - нестабильность на мировых рынках. Германия зависима от экспорта, однако ситуация в мире осложняет поставки за рубеж, приводит слова Хабека РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"