Военные используют средства маскировки

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. В городе остановлено движение общественного транспорта. О воздушной тревоге сообщил и губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор объяснил горожанам причину появления дыма в районе Севастопольской бухты. По словам Развозжаева, это средство маскировки, которое используют военные.

Только с начала этого года украинские военные предприняли несколько попыток атаковать Севастополь и Крым. В частности, 4 января противовоздушная оборона сбила десять ракет. А на следующий день над полуостровом было уничтожено более 30 дронов ВСУ.

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