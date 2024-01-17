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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

17:25
  • среда
  • 17 января 2024

Военные используют средства маскировки

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. В городе остановлено движение общественного транспорта. О воздушной тревоге сообщил и губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

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Губернатор объяснил горожанам причину появления дыма в районе Севастопольской бухты. По словам Развозжаева, это средство маскировки, которое используют военные.

Только с начала этого года украинские военные предприняли несколько попыток атаковать Севастополь и Крым. В частности, 4 января противовоздушная оборона сбила десять ракет. А на следующий день над полуостровом было уничтожено более 30 дронов ВСУ.

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