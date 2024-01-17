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Путин прибыл в свой избирательный штаб в Москве

17:58
  • среда
  • 17 января 2024

Он расположен в Гостином Дворе

Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве, где проводит встречу с сопредседателями штаба и волонтерами.

Напомним, Владимир Путин идет на предстоящие в марте президентские выборы как самовыдвиженец. Его избирательный штаб начал свою работу 21 декабря.  Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой народной республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы N52 Марьяна Лысенко.

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