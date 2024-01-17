Путин прибыл в свой избирательный штаб в Москве

Он расположен в Гостином Дворе

Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве, где проводит встречу с сопредседателями штаба и волонтерами.

Напомним, Владимир Путин идет на предстоящие в марте президентские выборы как самовыдвиженец. Его избирательный штаб начал свою работу 21 декабря. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой народной республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы N52 Марьяна Лысенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"