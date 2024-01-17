Литва выплатит штраф за применение пыток в секретной тюрьме ЦРУ

Решение по делу вынес Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека признал Литву виновной в пытках и обязал выплатить крупный штраф. Пытали гражданина Саудовской Аравии в секретной тюрьме американского ЦРУ, расположенной на территории республики.

Как отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ, гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль-Хаусауи находился во время пребывания в тюрьме ЦРУ в юрисдикции Литвы. Соответственно, ответственность за нарушение его прав в рамках Конвенции о правах человека несет Вильнюс.

Рассматривая дело, суд установил, что истец подвергался незаконным пыткам в секретной тюрьме ЦРУ в 2005 и 2006 годах. Аль-Хаусауи завязывали глаза, надевали мешок на голову, оказывали воздействие светом и шумом. Вильнюс обязали выплатить узнику компенсацию в 100 тысяч евро.

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