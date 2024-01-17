Собянин: Пассажиры Москвы совершили по МЦК миллиард поездок

МЦК сегодня – это 54 километра линий и 31 городской вокзал

Миллиард поездок совершили пассажиры по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, МЦК с 2016 года продолжает развиваться.

"МЦК сегодня – это: 54 километра и 31 московский городской вокзал; современные "Ласточки", минимальный интервал которых в часы пик – четыре минуты", - сообщил Собянин.

Мэр также напомнил, что с открытием станции "Кутузовская" на МЦД-4 завершилась его интеграция с Московскими центральными диаметрами (МЦД).

Ранее в столичном метро и МЦК началось тестирование оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП). Чтобы воспользоваться сервисом, надо сгенерировать QR-код в приложении "Метро Москвы" и отсканировать его на самом турникете.

В ноябре прошлого года Собянин сообщил, что пассажиры совершили свыше 725 миллионов поездок на Московских центральных диаметрах за четыре года.

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