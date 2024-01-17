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Китайские делегаты в Давосе устроили "холодный душ" Зеленскому

18:33
  • среда
  • 17 января 2024

Это свидетельствует о нежелании Пекина брать на себя роль посредника в украинском конфликте

Представители Китая устроили Владимиру Зеленскому "холодный душ" в Давосе. Они отказались встречаться с украинским лидером на полях Всемирного экономического форума, пишет Politico.

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Зеленский прибыл с визитом в Давос 15 января. Он планировал обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.

По данным издания, возможность встретиться с председателем Госсовета КНР Ли Цяном Зеленский упустил. Это может свидетельствовать об отказе Пекина способствовать прекращению украинского конфликта. Авторы подчеркивают, что срыв столь ожидаемой украинской стороной встречи китайскими делегатами был намеренным, а не связанным с проблемами графика.

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