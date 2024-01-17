В Болгарии временно отказались от переноса памятника "Алеша"

Местные жители провели акцию протеста

"Алеша" в Болгарии - русский солдат в опасности. Власти собираются снести легендарный монумент на холме освободителей, который простоял там с 1957 года. Это возмутило местных жителей, которые вышли на акцию протеста. И потребовали прекратить политические игры, которые приведут к возрождению фашизма в Европе. Люди простояли почти весь день с самого утра, заявив, что готовы выстроиться живой цепью, чтобы защитить "Алешу". У многих этот памятник связан с личными воспоминаниями.

Место памяти, которое хотят забрать. "Руки прочь от Алеши" – плакат с таким лозунгом в руках у несогласных. Местные жители выстроились в цепь у горсовета, где сегодня собирались принять решение о сносе легендарного памятника советскому воину-освободителю. В сюжетах болгарских телеканалов на фоне сегодня звучит песня про Алешу. Взяв в руки российские флаги, они призывают сказать нет войне с историей.

"Это есть народная любовь! Мы хотим узнать, чем Алеша помешал и кому?" – возмущаются местные жители.

Болгарским депутатам. По их мнению, памятник не культурное наследие и даже не часть истории города. И расправиться с ним нужно так, как сейчас в Европе модно расправлять со всем, что хоть как-то связано с Россией. Безжалостно и навсегда.

"Признать памятник Алеше символом оккупации Болгарии с 1944 по 1947 год. Это был унизительный период для болгарского народа. Конечно, ни в коем случае мы не поддерживаем гитлеровский фашизм, который уже давно побежден. Но мир сегодня лучше не только потому, что фашизм был истреблен, а еще потому что Советский Союз так удачно развалился", - заявил Владимир Славенски, депутат от партии "Демократы за сильную Болгарию".

Заявившегося на митинг депутата протестующие освистали. Ведь именно болгары в середине прошлого века сами инициировали создание памятника и нарекли его Алешей. Богатырь, возвышающийся над городом, стал символом борьбы и отваги советских воинов, в том числе и дедов, и прадедов тех, кто сегодня горой стоит за Алешу.

"Этот памятник - символ антифашистской борьбы - такие символы есть и в Западной Европе, и в США. Это люди, которые отдали свои жизни за то, чтобы мир сегодня был свободным", - говорит Константин Палазов, депутат городского совета от социалистов.

По задумке политиков, каменный богатырь Алеша должен быть перемещен с холма Освободителей в музей социалистического искусства. Выдают идею под предлогом, что памятник устарел и требует реставрации. Все, как под копирку с другой историей сноса монумента Советской Армии в Софии. Там люди тоже с боем отстаивали скульптуру, которую собирались якобы перевезти в музей, но, видимо, по частям.

Войну Алеше болгарские политики, потакающие прихотям западных коллег, объявляют не впервые. Выстоял уже однажды. Выстоит и сейчас. Глядя на то, как жители защищают памятник, мэр города принял решение временно снять вопрос о переносе монумента с повестки городского совета.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"