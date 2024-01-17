Мишустин провел встречу с руководителем Ространснадзора

Обсуждалось, как работают территориальные отделения в новых регионах

Все услуги Ространснадзора теперь можно получить онлайн. Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину доложил глава ведомства Виктор Басаргин.

Так, лицензии без очередей и бюрократической волокиты оформляются всего за два дня, а для получения свидетельства на международные перевозки больше не надо собирать кипу бумаг - необходимо всего два документа.

Технологии, которые внедряет ведомство, касаются как пассажирских перевозок, так и грузовых. На встрече речь шла и об обеспечении безопасности на всех видах транспорта.

Обсудили также, как работают территориальные отделения в новых регионах. Там уже выдано 175 лицензий на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и служба внесла в реестр более 1,5 тысячи транспортных средств.

"Деятельность вашего ведомства имеет особое значение. Прежде всего, по предотвращению аварий, несчастных случаев. Ведь стабильная работа нашей транспортной сферы – это залог благополучной работы всех других отраслей, это прямое влияние на смежные отрасли", - заявил Мишустин.

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