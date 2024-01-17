Немецкая полиция задержала Шварценеггера с дорогими часами

"Железного Арни" заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Таможня в аэропорту немецкого Мюнхена задержала актера и бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. "Железный Арни" прилетел из Лос-Анджелеса и вместо отдыха проводит время в беседах с полицией.

Шварценеггер прибыл на климатический саммит, который пройдет в австрийском Китцбюэле. Однако таможенников в Мюнхене заинтересовали часы Арни, которые они сочли слишком дорогими. Как поясняет Bild, это действительно дорогостоящий экземпляр от швейцарского люксового бренда Audemars Piguet.

В Главном таможенном управлении Мюнхена заявили, что рассматривают дело Арнольда Шварценеггера на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. Поясняют, что артисту следовало зарегистрировать часы, так как это импорт, передает РИА Новости.

Шварценеггер, в свою очередь, объяснил полиции, что это часы из его личной коллекции, сделанные на заказ. Привез их актер для продажи на аукционе, который состоится завтра на ужине перед официальным началом саммита.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"