ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове

Ликвидировано более 60 "солдат удачи"

ВС России нанесли удар высокоточным оружием по целям в Харькове. Как сообщили в Минобороны, целью были иностранные наемники.

По данным военного ведомства, удар был нанесен вечером 16 января. Цель - пункт временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Отмечается, что основу подразделения составляли французские наемники.

Цель поражена, здание, в котором располагались "солдаты удачи", полностью разрушено. В результате ликвидировано более 60 наемников, еще свыше 20 госпитализированы.

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