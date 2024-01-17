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Букингемский дворец сообщил о госпитализации Карла III

20:08
  • среда
  • 17 января 2024

Британский монарх лечит увеличенную простату

Король Великобритании Карл III будет госпитализирован на следующей неделе. Британский монарх временно не сможет выполнять свои обязанности, заявил представитель Букингемского дворца.

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В заявлении, которое приводит издание Daily Mail, указано, что король – как и тысячи других мужчин каждый год - обратился за помощью в связи с увеличением простаты. Состояние Его Величества неопасно, на следующей неделе он ляжет в больницу для корректирующей процедуры, сказано в обращении.

Источники издания, приближенные ко двору, утверждают, что Карл III намеренно обнародовал подробности своего заболевания - чтобы мужчины, у которых появились сходные симптомы, обязательно обратились к врачу для проверки.

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