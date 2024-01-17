Роспотребнадзор расследует массовое отравление в школе в Петербурге

Пострадали более 40 учеников

Ученики школы N260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга заразились кишечной инфекцией. Выявлено более 40 заболевших, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

В сообщении ведомства отмечается, что управление начало санитарно-эпидемиологическое расследование. По состоянию на 19:30 зарегистрировано 43 случая кишечной инфекции, все заболевшие получают лечение амбулаторно.

Специалисты Роспотребнадзора проводят в школе комплекс противоэпидемических мероприятий. Эксперты обследуют сотрудников школы и учащихся. На предприятии "Торговый дом "Ленинградский", которое занимается организацией питания в учебном заведении, проверяют продукцию и дезинфицируют помещения, передает РИА Новости.

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