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"Абсурд": В США оценили способность ВСУ перейти в наступление

21:10
  • среда
  • 17 января 2024

Украинская армия не сможет даже удержать оборону

Мысль, что Украина собирается начать какое-то наступление в 2025 году, абсурдна. Так оценил перспективы украинской армии профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер.

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По словам профессора, смешно даже думать, что Вооруженные силы Украины смогут удержать оборону в 2024 году – а тем более перейти в наступление против российской армии. Что же касается способности США и их союзников к 2025 году обучить и вооружить украинскую армию, чтобы противостоять России, то это маловероятно, заявил Миршаймер  в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Миршаймер не одинок в своей оценке возможностей киевского режима. Так, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах ранее заявил, что Украине не стоит рассчитывать на американскую помощь. Капитан подчеркнул, что в Белом доме у Киева не осталось друзей.

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