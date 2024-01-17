Мюнхенские таможенники оштрафовали "железного Арни" на 35 тысяч евро

Шварценеггеру даже не позволили расплатиться картой

Американского киноактера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера отпустили после многочасового допроса на таможне аэропорта Мюнхена. Однако прежде "железному Арни" пришлось заплатить штраф в размере 35 тысяч евро.

Как пишет газета Bild, первое, что сделал Шварценеггер, выйдя на свободу – закурил сигару. Актер провел в аэропорту несколько часов, он вызвал на подмогу своих адвокатов. Шварценеггер пытался объяснить таможенникам, что часы будут проданы на аукционе, это благотворительный проект. Однако его аргументы мюнхенских таможенников не тронули.

Как заявил представитель таможенного управления, было возбуждено уголовное дело. Часы должны были быть задекларированы, потому что речь идет о ввозе. Сами часы оценили в 26 тысяч евро, еще 4 тысячи актеру пришлось заплатить в качестве налога и 5 тысяч евро – штраф.

Шварценеггер готов был оплатить все кредитной картой. Однако таможенники ему не позволили - 50% таможенных пошлин должны быть оплачены наличными. В результате офицер сопроводил актера в банк.

Шварценеггер взял с собой на конференцию World Climate Summit в австрийском Кицбюэле экземпляр швейцарских люксовых часов бренда Audemars Piguet, специально для него изготовленных. Актер собирается продать их на аукционе примерно за 20 тысяч евро, передает ТАСС.

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