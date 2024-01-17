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Бундестаг отклонил резолюцию о передаче Украине крылатых ракет

22:04
  • среда
  • 17 января 2024

Большинство депутатов проголосовали против

Парламент Германии проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Документ внесли представители оппозиционного блока ХДС/ХСС.

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Депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из СвДП, Сара Нанни из Зеленых и Родерих Кизеветтер из ХДС призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты. Причем Нанни и Кизеветтер открыто заявили о необходимости наносить удары по территории России.

По данным немецких СМИ, резолюцию в парламенте провалили:  из 666 депутатов за проголосовали 178, против - 485, трое воздержались. Ранее заявил, что Германии необходимо избегать эскалации – так что поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматривается, передает РИА Новости.

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