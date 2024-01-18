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Депутат Делягин: новый западный порядок основан на бандитском произволе

08:59
  • четверг
  • 18 января 2024

Старый порядок США и ЕС стремятся разрушить

Из каких статей бюджета Германии канцлер Шольц намерен извлечь для Украины 7 миллиардов евро? За какой "мировой порядок" - или, возможно, беспорядок - так переживает президент Макрон?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Запад разрушает старый порядок, чтобы создать свой новый порядок, основанный на бандитском произволе. Как они говорят - "на правилах, которые мы будем применять, когда хотим". Некоторые считают, что Макрон - президент Франции. Глупости. Это средней руки английский инвестиционный менеджер, отправленный Ротшильдами в служебную командировку", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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