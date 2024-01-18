Миссия выполнима: как искусственный интеллект проник в политику

Крайне правдоподобные дипфейки в формате видео и аудио способны превратить выборы в хаос

Не так уж страшен искусственный интеллект. И не такой уж он искусственный...

В Британии - скандал и возмущение. Министры устали работать и поручили искусственному интеллекту читать за них горы документов. Чат-бот должен был выделить главное и рассказать членам кабинета вкратце, что же в этих документах самое важное. Эксперимент закончился провалом.

Да что говорить, если уже премьера Риши Сунака дублирует ИИ! Местные журналисты выяснили, что британские министры используют программу "Красный ящик искусственного интеллекта". Но чат-бот начал импровизировать. Иногда переходил на французский, в 20 процентах случаев просто не мог правильно прочитать написанное.

Искусственный интеллект воспринимают как нечто грозное и непонятное - вдруг поумнее нас окажется? Конечно, кино о страшном цифровом будущем сыграло роль. Байден, посмотрев одну из серий "Миссия невыполнима", понял, что ИИ несет угрозу не только миру, но и ему персонально. В самом деле, заменить старика на компьютерную программу несложно. Осенью прошлого года он подписал указ о гарантиях безопасности в области искусственного интеллекта. Представитель Белого дома рассказывает: старика напугала способность ИИ клонировать голос, послушав его три секунды. В случае с Байденом слушать можно сколько угодно, смысла не найдешь.

Крайне правдоподобные дипфейки в формате видео и аудио способны превратить выборы в хаос. Оппоненты Байдена республиканцы уже заплатили за создание ролика, изображающего мрачное будущее Америки. А помните гиперреалистичные фотографии Трампа или папы римского в гламурном пуховике? Как правдоподобно...

Имран Хан, бывший премьер Пакистана, оправленный в тюрьму на 4 года, вдруг свободно обратился к избирателям в ходе онлайн-митинга с призывом голосовать за его партию на парламентских выборах. Что за нравы в пакистанских тюрьмах? Это не совсем Имран Хан, это его цифровой аватар. Искусственный интеллект неплохо поработал.

Страх перед бунтом машин охватил политиков. Хотя искусственный интеллект - по сути, программа с заданными алгоритмами, способная перерабатывать огромные объемы данных. Как высказался о нем представитель одной глобальной IТ-компании, во-первых, он не искусственный, а во-вторых, не интеллект. Но как реалистично!

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