Противник потерял убитыми и ранеными до 290 человек

Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны.

Противник за сутки потерял убитыми и ранеными до 290 человек. Уничтожены 11 вражеских дронов и столько же реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и "Вампир".

На краснолиманском участке фронта в ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы свыше 40 расчетов полевой артиллерии неприятеля. На купянском трофеем наших бойцов стал британский БТР "Саксон".

Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайоны националистов. Скопление живой силы противника обнаружила разведка. Данные передали артиллеристам. Реактивные системы залпового огня молниеносно заняли позиции и нанесли удар. Кадры с беспилотника подтвердили - задача полностью выполнена. Для нанесения максимального урона радикалам наши бойцы используют тактику карусели.

На донецком направлении штурмовые подразделения десантников группировки "Юг" заняли опорный пункт ВСУ. Вначале по противнику отработала артиллерия, подавив основные огневые средства. Затем в окопы боевиков с квадрокоптеров полетели гранаты. И завершающим аккордом стал марш-бросок ивановских и ярославских десантников. Крылатая пехота на БМД стремительно взяла под свой контроль вражеский укрепрайон, практически не встретив сопротивления.

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