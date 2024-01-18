Минобороны представило новых героев спецоперации

Гвардии старший прапорщик Вячеслав Мигаль в составе артбатареи сорвал попытку контратаки боевиков

Минобороны России рассказало о новых подвигах бойцов в зоне проведения спецоперации.

Гвардии старший прапорщик Вячеслав Мигаль в составе артбатареи сорвал попытку контратаки боевиков. Благодаря точным ударам расчетов враг потерял три единицы бронетехники и большое количество личного состава. Отступая, неприятель продолжил вести огонь по нашим позициям. Когда одно из орудий было подбито, Вячеслав вывел его из зоны поражения и быстро вернул в строй.

Гвардии старший сержант Евгений Мамин и расчет самоходного противотанкового ракетного комплекса остановил наступающего неприятеля на стратегически важном направлении. Евгений обнаружил скопление радикалов и передал точные координаты нашей артиллерии. А затем огнем из ПТРК уничтожил танк и две БМП украинской мотопехоты.

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