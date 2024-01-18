Встреча Байдена с лидерами Конгресса по Украине не принесла результатов

Компромисс оказался невозможен

Без особого успеха завершилась встреча президента США с лидерами американского Конгресса по продлению помощи Украине. Запрос Джо Байдена на выделение 61 миллиарда долларов по-прежнему остается без ответа.

Законодатели-республиканцы увязывают его с необходимостью укрепления южной границы и более жестких миграционных мер. По итогам переговоров в Белом доме спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил сомнение в скором достижении компромисса, несмотря на заявление Джо Байдена о том, что задержка помощи Киеву угрожает безопасности США и НАТО.

Представитель администрации Джон Кирби сообщил: ВСУ испытывают критическую нехватку вооружений. Прежде всего - средств ПВО. Да и обычных боеприпасов хватит максимум на два-три месяца.

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