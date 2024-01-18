В ЕС захотели лишить Венгрию права голоса

Причина - особая позиция Будапешта по вопросу о выделении денег Украине

Евросоюз решил наказать непослушных - лишить Венгрию права голоса предлагают пять крупнейших фракций Европарламента. Сегодня они намерены внести на рассмотрение проект соответствующей резолюции.

Причина - особая позиция Будапешта по вопросу о выделении денег Украине. В декабре премьер Орбан заблокировал предоставление Киеву 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Чтобы склонить непокорного лидера на свою сторону в преддверии февральского саммита в Брюсселе, Еврокомиссия распорядилась разморозить 10 миллиардов для Будапешта. Однако нынешний проект резолюции отменяет это решение.

Позицию Виктора Орбана поддержал его словацкий коллега Роберт Фицо. Так что лишить Венгрию голоса, скорее всего, не получится.

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